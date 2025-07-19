Степашин решил поговорить со Смоловым по поводу его драки в кафе

Член совета директоров, председатель консультативного совета московского «Динамо» Сергей Степашин собрался поговорить с футболистом Федором Смоловым по поводу его драки в «Кофемании». Об этом Степашин рассказал ТАСС.

По словам Степашина, Смолов пришел в кафе перед дракой как «краснодарец», а не как «динамовец», однако он все же пообещал поговорить с ним по поводу случившегося. Председатель также заявил, что «утром надо спать», а не ходить в кафе.

В конце мая 2025-го футболист Федор Смолов напал на двоих посетителей столичной «Кофемании», оскорблявших его. Впоследствии у игрока вымогали деньги за то, чтобы ролик не попал в интернет, но спортсмен отказался платить. В управлении МВД России по Москве не стали возбуждать уголовное дело по факту драки.

В октябре 2018-го в этом же заведении устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.