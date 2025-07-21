«ПСЖ» прислал Неймару и его детям по футболке с 10-м номером

«ПСЖ» прислал Неймару и его детям футболки нового сезона с 10-м номером.
Парижане отправили форварду, выступавшему за клуб с 2017 по 2023 год, и его семье футболки сезона-2025/2026.
Бразилец опубликовал в инстаграме фото нескольких футболок «ПСЖ» с номером 10. Среди них футболка с его именем, другая с именем сына Дави Лукки, а также еще три с именами дочерей: Мави, Элены, родившейся год назад, и Мел, родившейся в начале июля.
Неймар подписал фотографию: «Спасибо, «ПСЖ».
Бразильский нападающий забил 118 голов в 173 матчах во всех турнирах за парижский клуб.
Сейчас под номером 10 в «ПСЖ» выступает Усман Дембеле.
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