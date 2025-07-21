Рэшфорд готов к трансферу в «Барселону»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прошел медицинское обследование, необходимое для оформления перехода в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

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Как отмечается, форварда в клинике встретили главный тренер «сине‑гранатовых» Ханс‑Дитер Флик и спортивный директор клуба Деку.

По данным СМИ, Рэшфорд перейдет в «Барселону» на правах аренды до конца предстоящего сезона. Опция выкупа составит примерно 30 миллионов евро.

Рэшфорд провел вторую часть сезона‑2024/25 на правах аренды в «Астон Вилле», в 17 матчах он забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.