"Акрон" и "Крылья Советов" сыграли вничью в первом туре РПЛ

Тольяттинский "Акрон" и самарские "Крылья Советов" не смогли выявить сильнейшего в первом туре чемпионата РПЛ. Встреча завершилась вничью - 1:1.

© Пресс-служба ФК "Акрон"

Самарское дерби прошло в субботу на арене в Самаре. В роли хозяев выступал "Акрон", который в первом тайме выглядел немного предпочтительнее соперника.

"Крыльям Советов" явно не хватало креатива, но с приходом на пост главного тренера Магомеда Адиева команда показывает более оборонительный футбол.

И все же в концовке первого тайма "Акрон" открыл счет. Подключившийся к атаке румынский защитник Йонуц Неделчяру вышел на рандеву с Сергеем Песьяковым и смог пробить вратаря.

Во втором тайме самарцы отыгрались благодаря красивому удару Вадима Ракова.

Итог - ничья 1:1, хотя "Акрон" был немного ближе к победе.