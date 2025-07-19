"Ротор" на выезде вырвал победу над "Волгой"

"Волга" дома проиграла "Ротору" в матче 1-го тура Первой лиги (1:2). Хавбек Илья Сафронов вывел гостей вперед на 29-й минуте игры. На третьей минуте второго тайма защитник Айдар Хабибуллин сравнял счет. Однако команда Дениса Бояринцева сумела вырвать победу благодаря голу защитника Александра Клещенко, забитому за семь минут до окончания основного времени матча.

Первая лига1 турГолы

: Хабибуллин, 48 - Сафронов, 29, Клещенко, 83.

"Волга"

: Кеняйкин, Красильниченко, Ибрагимов, Ковалёв (Молодцов, 86), Хабибуллин, Козлов, Мурза (Зубенко, 76), Умников (Пшенников, 76), Фольмер, Каменщиков (Руденко, 71), Воронин (Уридия, 71).

"Ротор"

: Чагров, Бардыбахин, Клещенко, Семёнов (Храмцов, 73), Покидышев, Плотников, Макаров, Сасин (Давидян, 59), Мальцев (Лаврищев, 64), Сафронов (Хохлачёв, 58), Никишин (Арбузов, 58).

Предупреждения

: Макаров, 28, Мурза, 41, Умников, 74, Арбузов, 76.