«Оренбург» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч первого тура РПЛ

«Оренбург» и московский ЦСКА объявили стартовые составы на матч первого тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).
Встреча пройдет в Оренбурге и начнется в 17:30.
Стартовый состав «Оренбурга»: Богдан Овсянников (вратарь), Георгий Зотов (капитан), Алексей Татаев, Данила Ведерников, Артём Касимов, Анри Чичинадзе, Владислав Камилов, Дмитрий Рыбчинский, Ираклий Квеквескири, Эмирджан Гюрлюк, Максим Савельев.
Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев (вратарь, капитан), Данил Круговой, Матвей Лукин, Виллиан Роша, Мойзес, Кирилл Глебов, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Милан Гайич, Артем Шуманский, Тамерлан Мусаев.