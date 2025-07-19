"Локомотив" разгромил "Сочи", забив три мяча за шесть минут

"Локомотив" крупно обыграл дома "Сочи" в 1-м туре РПЛ (3:0). Новичок москвичей вингер Александр Руденко открыл счет на 81-й минуте. Через три минуты форвард Дмитрий Воробьев удвоил преимущество, а еще спустя три минуты другой дебютант красно-зеленых Зелимхан Бакаев довел счет до крупного.

Чемпионат России1 турГолы

: Руденко, 81, Воробьёв, 84, Бакаев, 87.

"Локомотив"

: Митрюшкин, Ненахов, Сильянов, Морозов, Монтес, Баринов, Салтыков (Бакаев, 60), Карпукас, Батраков, Комличенко (Воробьёв, 60), Руденко.

"Сочи"

: Дёгтев, Заика, Макарчук, Литвинов (Чирков, 64), Марсело, Зиньковский (Игнатов, 74), Васильев (Осипов, 64), Сааведра, Барт (Ежов, 46), Крамарич (Корнеев, 88), Гуарирапа.

Предупреждения

: Марсело, 5, Макарчук, 51, Воробьёв, 84.