Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об эпизоде с незасчитанным голом полузащитника московского «Спартака» Руслана Литвинова в концовке первого тайма матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты. «Спартак» выигрывает со счётом 1:0.

«Денисов фолил на вратаре – в площади ворот нельзя трогать вратаря, даже «правильно» его толкать. Да, был и игрок Махачкалы, но в эпизоде активно участвовал Денисов и мешал вратарю гостей», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Единственный гол в первом тайме забил нападающий «Спартака» Маркиньос.