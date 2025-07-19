Нападающий «Сочи» Гуарирапа прокомментировал поражение в матче с «Локо»

Форвард «Сочи» Сауль Гуарирапа высказался о причинах поражения в матче 1-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Локомотивом». Команда Роберта Морено Гонсалеса проиграла москвичам со счетом 3:0, пропустив все голы после 80-й минуты.

«Думаю, что был недостаток концентрации, потому что до 80-й минуты мы играли собрано, а потом допустили такие ошибки, за которые на таком уровне в РПЛ наказывают», — передаёт слова Гуарирапы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, что нападающий во второй половине прошлого сезона выступал в составе московского ЦСКА, приняв участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами.