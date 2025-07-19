Судью матча «Спартак» — «Динамо» оглушительно освистали

Главный арбитр матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» Василия Казарцева оглушительно освистали фанаты, когда он уходил с поля на перерыв. О этом пишет Telegram-канал «Baza Sport».

По ходу первого тайма Казарцев не назначил пенальти в ворота махачкалинского клуба после наступа на ногу игроку «Спартака» Наилю Умярову. Этот эпизод экс-арбитр Игорь Федотов назвал ошибочным и заявил, что 11-метровый должен был быть назначен. Также Казарцев отменил три гола красно-белых.

Встреча проходит в Москве на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч красно-белые проведут также на домашнем стадионе и сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 26 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Махачкалинский клуб следующий тур сыграет снова на выезде и сразится с «Оренбургом» 27 числа. Начало матча — 17:30 мск.

Прошлый сезон красно-белые завершили разгромной победой над подмосковными «Химками» со счетом 5:0. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы. Махачкалинский клуб занял 11-е место в РПЛ, набрав 29 баллов.