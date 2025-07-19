«Было неприятно смотреть»: «Локомотив» подвергли критике после победы на старте РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» заявил, что игроки «железнодорожников» плохо понимают друг друга. Его слова приводит «Советский спорт».

«У «железнодорожников», к сожалению, остались те же проблемы, которые мы видели в прошлом сезоне. Плохо играют полузащитники, нет разрезающих комбинаций. Это все осталось. Но спишем на то, что это первый матч. Было неприятно смотреть на эту игру. <...> Если ты претендуешь на тройку, то с такой игрой, конечно, не надо об этом говорить», — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Александр Руденко, отличившийся на 81-й минуте матча. Через две минуты Дмитрий Воробьев увеличил преимущество «железнодорожников». На 87-й минуте игры отличился Зелимхан Бакаев, сделав счет 3:0.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов.

«Локомотив» в следующем туре на выезде сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 26 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Сочи» в тот же день дома примет тольяттинский «Акрон», начало матча — 20:30 мск.