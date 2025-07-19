Деян Станкович высказался о победе «Спартака» над «Динамо» Махачкала

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился эмоциями после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда обыграла махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0 благодаря голу Маркиньоса на 37-й минуте.

— Как ваше здоровье? Довольны вы ментальной подготовкой игроков?

— Доволен сегодня ребятами и тем, что они показали на поле. Всё, о чем мы говорили, они выполнили. Были разные моменты: нужно было контролировать мяч, где-то терпеть. Хочется, чтобы ребята так играли со всеми, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, по ходу матча было не засчитано четыре гола московской команды.