Лионель Месси — лучший игрок дня МЛС в пятый раз за сезон

Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси, пятый раз в текущем сезоне MLS был признан лучшим футболистом дня. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

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19 июля в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз» (5:1) 38-летний аргентинец оформил дубль и отдал две результативные передачи. Это уже шестой дубль Месси в семи последних встречах турнира.

С 18 голами в 18 матчах он лидирует в гонке бомбардиров. С момента перехода в клуб в 2023 году Месси провёл 68 матчей во всех турнирах, забив 58 голов и сделав 26 ассистов. Его контракт с «Интер Майами» действует до конца 2025 года. Трансферная стоимость 38-летнего аргентинца, по данным портала Transfermarkt, составляет €18 млн.