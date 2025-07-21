ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью на старте нового сезона РПЛ

Московский ЦСКА не смог обыграть «Оренбург» на старте нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча, которая состоялась на «Газовик», завершилась с результатом 0:0.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Оренбург» сыграет дома с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. ЦСКА также на своем поле сразится с «Ахматом». Эта игра пройдет 27 июля в 15:00 (мск).

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории. ЦСКА замкнул тройку лидеров, набрав 59 баллов.

«Оренбург» в сезоне-2024/25 занял предпоследнее место в РПЛ и вылетел в Первую лигу, однако вернулся обратно, заняв место московского «Торпедо». Клуб был исключен из РПЛ из-за дела с подкупом судей в Первой лиге.