Футболисты «Чайки» не смогли вылететь в Москву из Красноярска

Футбольный клуб «Чайка» из Песчанокопского в Telegram‑канале сообщил, что команда не смогла вылететь в Москву после матча первого тура ПАРИ Первой Лиги против красноярского «Енисея» из‑за введенных ранее в столичном аэропорту Шереметьево ограничений.

© ФК "Чайка"

В воскресенье «Чайка» обыграла «Енисей» в матче первого тура Первой лиги. Встреча в Красноярске закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

— Сегодня команда не смогла вылететь в Москву, потому что аэропорт Шереметьево не принимал рейсы. Игроки проведут восстановительную тренировку в Красноярске и будут ждать возобновления работы аэропорта. Благодарим ФК «Енисей» за предоставление клубного автобуса и стадиона, на котором команда проведет тренировку, — говорится в сообщении.

В следующем туре «Чайка» 26 июля сыграет на выезде против саратовского «Сокола».

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