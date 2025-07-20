«Мец» предложил €3 млн за Баринова, но «Локомотив» требует больше

Французский клуб «Мец» проявил интерес к капитану московского «Локомотива» Дмитрию Баринову и готов заплатить за трансфер полузащитника около 3 миллионов евро. По информации источников, клуб также предлагает футболисту подписной бонус в размере 500 тысяч евро и трёхлетний контракт с зарплатой 700 тысяч евро в год, что позволит Баринову стать одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

© Спорт день за днем

На данный момент сделки между клубами нет: стороны пока обсуждали только предварительные условия и возможность перехода. «Локомотив» желает выручить за своего лидера не менее 5 миллионов евро, а контракт игрока с российским клубом истекает летом 2026 года.

В случае если договориться по Баринову не получится, «Мец» рассматривает альтернативную кандидатуру, клуб может предложить контракт свободному агенту Далеру Кузяеву, который также способен сыграть на позиции опорного хавбека.

Ранее «Мец» уже интересовался Бариновым, однако переговоры не дошли до конкретного предложения, поскольку трансферные ожидания «Локомотива» и требования игрока оставались высокими.