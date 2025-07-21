Абаскаль высказался об арестованном Промесе

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал «Матч ТВ», что не обладает полной информацией о деле арестованного экс‑футболиста «красно‑белых» Квинси Промеса, но выразил надежду, что с ним все в порядке.

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В феврале 2024 года суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Кроме того, летом 2023‑го футболист был приговорен к 18 месяцам лишения свободы за нападение на двоюродного брата. Также в феврале 2024 года он был задержан в Дубае по делу о ДТП, которое впоследствии закрыли. Летом 2025‑го по запросу властей Нидерландов Промес был экстрадирован из ОАЭ на родину, где содержится под стражей. Судебные слушания по его делу должны состояться в 2026 году.

— По ситуации с Квинси у меня нет полной истории и информации. Надеюсь, с ним все в порядке, и мы дождемся решения по его делу, — сказал Абаскаль «Матч ТВ».

В сезоне‑2024/25 Промес выступал за клуб второго дивизиона чемпионата ОАЭ «Юнайтед».

Промес играл за «красно‑белых» с 2014 по 2018 год, а после вернулся в команду в феврале 2021‑го. В июле 2024 года футболист покинул «Спартак». Вместе с московской командой он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.