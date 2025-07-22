Виктор Дьёкереш вновь отклонил предложение «МЮ» ради перехода в «Арсенал»

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш по-прежнему стремится перейти в «Арсенал», несмотря на сопротивление португальского клуба.

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Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, швед отклонил новое предложение от «Манчестер Юнайтед», поступившее через посредников, связанных со «Спортингом». По информации источника, Дьёкереш дал чётко понять, что заинтересован исключительно в переходе в лондонский клуб и продолжает настаивать на этом варианте.

Ранее сообщалось, что форвард покинул расположение «Спортинга» для подписания контракта с «Арсеналом», но сделка была заблокирована. Португальский клуб требует за трансфер не менее € 80 млн.

В прошлом сезоне Дьёкереш провёл за португальский клуб 52 матча, забил 54 гола и отдал 13 передач. Его контракт действует до 2028 года.