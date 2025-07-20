"Краснодар" одержал разгромную победу над "Пари НН", Сперцян отметился голом

"Краснодар" одержал победу над "Пари НН" в 1 туре чемпионата России. Счет в матче на 40 минуте открыл центральный защитник "Краснодара" Диего Коста, замкнувший подачу Эдуарда Сперцяна. Во втором тайме автоголом отметился защитник нижегородцев Виктор Александров, точку в матче поставил Эдуард Сперцян, отметившийся забитым мячом с голевой передачи Джона Кордобы.

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Напомним, что команда Мурада Мусаева является действующим чемпионом России.

РПЛ, 1 тур."Пари НН" 0:3 "Краснодар".

Голы: Коста, 40, Александров, 65 (автогол), Сперцян, 68.