Степашин призвал ввести потолок зарплат в российском футболе

Зарплаты российских футболистов в национальном чемпионате являются завышенными, необходимо ввести ограничения. Такое мнение в интервью ТАСС высказал член совета директоров, председатель консультативного совета московского футбольного клуба "Динамо" Сергей Степашин.

"В свое время, когда я был членом Российского футбольного союза, я даже возглавлял комиссию по финансовому фейр-плей. Мы договорились практически со всеми клубами о том, чтобы ввести все-таки потолок заработных плат, как это сейчас в хоккее (в Континентальной хоккейной лиге - прим. ТАСС) и в НХЛ. Тем более идет война. Мы понимаем, какие траты бюджета сегодня огромные. И в это время зарплаты футболистов, которые еще и не играют на международной арене, они слишком высоки. Я абсолютно убежден, что к этой теме, к этой повестке дня нужно вернуться в ближайшее время", - сказал Степашин. "И второе - все-таки договориться между клубами, чтобы не взвинчивали трансферный рынок. Еще и тема агентов - вот она для меня злободневная совершенно. Понятно, что они регламентированы существующими нормативными документами. Но "в серую" получают огромные деньги - я знаю это не понаслышке. Есть такой великий агент [Павел] Андреев, который много начудил у нас, в свое время даже с Костей Тюкавиным (нападающий "Динамо" - прим. ТАСС) пришлось включаться. Это вторая тема, которую, я полагаю, нужно немедленно рассматривать Российскому футбольному союзу, как и укрепление судейского комитета", - отметил Степашин.

Потолок зарплат на данный момент действует для клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В настоящее время он составляет 900 млн рублей для каждого клуба.