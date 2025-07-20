Сперцян: вратарь ПСЖ Сафонов должен посетить матч «Краснодар» — «Локомотив»

Вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов, скорее всего, посетит домашний матч «Краснодара» с московским «Локомотивом», заявил «Матч ТВ» полузащитник «быков» Эдуард Сперцян.

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В воскресенье «Краснодар» в гостевом матче 1‑го тура МИР РПЛ обыграл «Пари НН» со счетом 3:0.

26‑летний Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» летом 2024 года.

— Матвей в России. Уже удалось увидеться с ним? Или он до Краснодара пока не доехал?

— Нет, в Краснодаре не увиделись. Но мы на связи, он приедет к нам. Скорее всего, уже на следующей нашей игре будет.

— Будешь спрашивать про «ПСЖ»?

— Поговорим обязательно обо всем.

— Пару советов даст?

— Да мы уже обсудили всё, поговорили про «ПСЖ». Списались, обсудили, — сказал Сперцян «Матч ТВ».

Встреча 2‑го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив» состоится 26 июля.

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