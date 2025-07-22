Экс-игрок «Пари НН» Тихий высказался об уходе Гоцука из команды
Бывший игрок «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал высказался об уходе полузащитника Кирилла Гоцука из команды.
«В уходе Гоцука из «Пари НН» нет ничего удивительного. Я в своё время так же ушёл из «Химок», где пробыл четыре года, вышел с командой в РПЛ. Мы проделали большой путь вместе, но это футбол. Всё когда-то заканчивается. Не вижу смысла предавать большого значения уходу Кирилла из «Пари НН», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Гоцук покинул «Пари Нижний Новгород» этим летом. Сейчас Кирилл, как и Дмитрий Тихий, выступает за турецкий клуб «Серик Беледиеспор».