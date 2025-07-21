Соболев оценил дебют Жерсона за "Зенит"

Нападающий "Зенита" Александр Соболев оценил выступление Жерсона за петербуржцев.

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"Видно, что это игрок хорошего класса. Но ему нужно время. Он точно будет помогать "Зениту", - сказал Соболев в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 20 июля, петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над "Ростовом" в первом туре РПЛ со счетом 2:1.

Полузащитник петербуржцев Жерсон вышел на поле на замену во втором тайме. Напомним, что бразилец перешел в петербургский клуб из бразильского "Фламенго" этим летом за 25 миллионов евро.