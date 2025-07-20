«Ювентус» продал Мбангула «Вердеру» за 10 млн евро и бонусы

«Юве» продал Мбангула «Вердеру» за 10 млн евро и бонусы
«Ювентус» продает Самюэля Мбангула «Вердеру».
Ранее сообщалось о возможном переходе 21-летнего вингера в «Ноттингем Форест», но в итоге трансфер сорвался.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, немецкий клуб выплатит «Юве» 10 млн евро плюс бонусы за бельгийца.
Соглашение о трансфере достигнуто, сообщает Романо со ссылкой на Bild.
В 23 матчах прошлого сезона Серии А на счету Мбангула 3 гола и 3 ассиста.
«Юве» продал Мбангула «Вердеру» за 10 млн евро и бонусы
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