«Ювентус» продал Мбангула «Вердеру» за 10 млн евро и бонусы

«Ювентус» продает Самюэля Мбангула «Вердеру».

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Ранее сообщалось о возможном переходе 21-летнего вингера в «Ноттингем Форест», но в итоге трансфер сорвался.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, немецкий клуб выплатит «Юве» 10 млн евро плюс бонусы за бельгийца.

Соглашение о трансфере достигнуто, сообщает Романо со ссылкой на Bild.

В 23 матчах прошлого сезона Серии А на счету Мбангула 3 гола и 3 ассиста.