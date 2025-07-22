"Кадыров поставил задачу". В "Ахмате" назвали цель команды на сезон

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров раскрыл задачу команды на сезон.

"В следующем году "Ахмату" 80 лет, это огромная история побед, испытаний силы воли и характера. Нужно гордо войти в юбилейный год, Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и Ибрагимом Закриевым поставлена задача вывести команду на новый уровень. Обновили команду, пригласили 10 игроков, это наша инвестиция в будущее. Цель — яркий зрелищный футбол, который вдохновляет и за который не стыдно", - цитирует Айдамирова "Чемпионат".

В 1 туре Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" на домашнем стадионе уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:2, в следующем туре чемпионата России команда Александра Сторожука сыграет на выезде с ЦСКА, который является действующим обладателем Кубка и Суперкубка России.

По итогам сезона-2024/2025 грозненский клуб занял 14 место в турнирной таблице российского чемпионата и попал в переходные матчи, где в двухматчевом противостоянии одержал победу над екатеринбургским "Уралом" с общим счетом 3:2. В летнее трансферное окно "Ахмат" подписал Брайна Мансилью, Эгаша Касинтуру, Максима Сидорова, Мохамеда Конате, а также еще нескольких футболистов.