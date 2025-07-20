«Ливерпуль» купит Родриго у «Реала», если продаст Диаса — L’Equipe

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«Ливерпуль» рассматривает крайнего нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса в качестве замены вингеру Луису Диасу. Об этом сообщает L’Equipe. Ранее сообщалось, что колумбийца хочет купить «Бавария».

«Ливерпуль» купит Родриго у «Реала», если продаст Диаса
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По информации источника, если Диас действительно покинет «Ливерпуль», то на его место мерсисайдцы, вероятно, купят у «Реала» Родриго.

Ранее сообщалось, что «сливочные» готовы продать бразильца более чем за € 100 млн. Игрок также интересен «Арсеналу».

В минувшем сезоне Родриго принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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