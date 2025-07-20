Луис Энрике лучший по количеству удачных обводок в РПЛ в 2025 году

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике лучший по количеству удачных обводок в МИР РПЛ в 2025 году, сообщает портал Opta Sports.

© Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Бразилец присоединился к «Зениту» в январе 2025 года. 24‑летний хавбек провел 15 матчей за «сине‑бело‑голубых», забил два мяча и сделал две голевые передачи.

Согласно приведенной статистике, Луис Энрике сделал 49 удачных обводок из 96, что составляет 51%. Ближайший преследователь — нападающий «Пари НН» Хуан Боселли (29 удачных обводок). На третьей строчке расположился полузащитник «Спартака» Маркиньос (28).

Положение игроков по количеству успешных обводок:

1. Луис Энрике, «Зенит» — 49,

2. Хуан Боселли, «Пари НН» — 29,

3. Маркиньос, «Спартак» — 28,

4. Лукас Вера, «Химки» — 26,

5. Брайан Мансилья, «Оренбург» — 26.

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