Легенду сборной Англии выписали из больницы

Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 1996 года в составе сборной Англии Пол Гаскойн выписан из больницы после того, как был доставлен туда в бессознательном состоянии. Об этом сообщила его агент Карли Сэвард, комментарий которой приводит агентство AP.

Ранее издание The Sun сообщило, что Гаскойн был доставлен в больницу в бессознательном состоянии, он находился в отделении интенсивной терапии.

"В пятницу Пол добровольно обратился в отделение неотложной помощи после того, как какое-то время боролся с заболеванием горла, - сказала Сэдвард. - Он уже вернулся домой и чувствует себя хорошо".

Гаскойну 58 лет, он выступал на позиции полузащитника. За сборную Англии футболист провел 57 матчей и забил 10 мячей. Гаскойн выступал за английские "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Мидлсбро", "Эвертон", "Бёрнли", "Бостон Юнайтед", итальянский "Лацио", шотландский "Рейнджерс" и китайский "Ганьсу Тяньма". Он является обладателем Кубка Англии, двукратным чемпионом Шотландии и победителем Кубка Шотландии.

Дважды Гаскойн был включен в символическую сборную года по версии Профессиональной футбольной ассоциации. В 2002 году вошел в Зал славы английского футбола. В 1990 году он был включен в символическую сборную чемпионата мира, на котором сборная Англии заняла четвертое место.