Вендел может перейти во «Фламенго»

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел находится на стадии общения с бразильским «Фламенго». Об этом пишет Cabine Desportiva.

27-летний футболист вернулся в расположение сине-бело-голубых из Бразилии, отсутствуя на большей части подготовительных сборов петербургского клуба. Сергей Семак отметил, что клуб находится в поисках новой команды для футболиста.

В составе «Зенита» Вендел провел 150 игр, в которых отметился 21 забитым мячом и совершил 36 результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает бразильца в 18 миллионов евро. Его текущее соглашение с петербургским клубом действует до 30 июня 2028 года.

27 июля во втором туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с казанским «Рубином».