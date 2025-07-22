Тренер объяснил, почему «Ростову» не удалось удержать победу в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин не нашел ошибок команды в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Если у «Зенита» владения было 72%, что сопернику оставалось делать? Они и так если и выбегали в атаку, было опасно, любые удары были опасны. Я бы не сказал, что «Ростов» что-то не так делал», — сказал Балахнин.

Встреча, которая состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:1 в пользу хозяев. Первым забил «Ростов»: на 22-й минуте отличился Иван Комаров. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял счет, а победу «Зениту» принес Андрей Мостовой на 79-й минуте с пенальти.

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с казанским «Рубином». Встреча состоится 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Ростов» также на чужом поле сразится с «Динамо». Эта игра пройдет 26 июля в 17:30 (мск).