«Динамо» затягивает переход Карраскаля во «Фламенго»

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль пока не присоединился к «Фламенго», несмотря на ранее запланированный перелёт в Рио-де-Жанейро в минувшее воскресенье. Как сообщает бразильский источник Coluna do Fla, российский клуб в последний момент внёс изменения в условия сделки.

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Переговоры между сторонами продолжаются. По информации источников, «Фламенго» намерен выплатить за колумбийца € 12 млн двумя траншами. Срок предполагаемого контракта Карраскаля с бразильским клубом — четыре года.

Хорхе Карраскаль стал игроком «Динамо» летом 2023 года, перейдя из ЦСКА. В прошедшем сезоне полузащитник провёл 35 матчей во всех соревнованиях, в которых забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Его контракт с московским клубом действует до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.