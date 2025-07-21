Нино оценил победу над «Ростовом» на русском языке
Защитник «Зенита» Нино без переводчика на русском языке заявил «Матч ТВ», что его команде надо продолжать расти от игры к игре.
«Зенит» в воскресенье в домашнем матче 1‑го тура МИР РПЛ одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:1, уступая после первого тайма 0:1.
— Очень рады вернуться к матчам чемпионата. Особенно тому, что при поддержке наших болельщиков удалось начать дома с победы. Это было очень важно. Играть против «Ростова» всегда непросто. Понимаем, что надо продолжать расти от игры к игре, — сказал бразилец «Матч ТВ» на русском языке.
Следующий матч «Зенит» проведет в гостях 27 июля против казанского «Рубина».
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