"Спартак" могут дисквалифицировать на несколько туров МФЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит оскорбления со стороны игроков московского "Спартака" в адрес столичного ЦСКА после матча Молодежной футбольной лиги. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Встреча прошла 18 июля и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Спартака". После матча игроки красно-белых скандировали оскорбления в адрес соперников.

"По материалам СМИ рассмотрим матч Молодежной футбольной лиги "Спартак" - ЦСКА, а именно оскорбительное поведение футболистов "Спартака", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет 25 июля.