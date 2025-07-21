КДК РФС рассмотрит оскорбление судьи и выход Станковича в матче "Спартака"

КДК РФС рассмотрит оскорбление болельщиками «Спартака» судьи и выход Станковича за пределы технической зоны
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича во время матча первого тура нового сезона РПЛ с махачкалинским «Динамо», а также оскорбление болельщиками «красно‑белых» арбитра.
«Спартак» в субботу на своем поле победил «Динамо» со счетом 1:0, игру обслуживала бригада судей во главе с Василием Казарцевым. Московское «Динамо» 18 июля дома сыграло вничью с калининградской «Балтикой» — 1:1. «Локомотив» в субботу разгромил в Москве «Сочи» — 3:0.
— По матчу «Динамо» — «Балтика» рассмотрим задержку выхода «Динамо» из раздевалки перед началом матча на 2 минуты, у «Балтики» задержка выхода команды из раздевалки перед началом второго тайма на 2 минуты. Аналогичное нарушение у «Локомотива» в матче с «Сочи» — задержка выхода команды перед началом матча на 3 минуты. В матче «Спартак» — «Динамо» (Махачкала) болельщики «Спартака», находящиеся на трибуне D, скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Станковича, аналитика Сассо и тренера по работе с вратарями, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».
В следующем туре «Спартак» 26 июля дома примет «Балтику».
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