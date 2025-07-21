Николич рассказал об уходе из ЦСКА

Николич об уходе из ЦСКА: «Я вступал в последний год контракта с молодой командой, а мы говорили о долгосрочном проекте и вместе с тем о соглашении всего лишь на 12 месяцев»
Марко Николич высказался о причинах своего ухода из ЦСКА в АЕК.
«Мы расстались после фантастического сезона, когда нужно было двигаться дальше. Мои мотивы ухода из ЦСКА не были финансовыми. Я сказал, что пересмотреть контракт и снизить зарплату на 10% из-за увеличения налогов с 15 до 22% и изменения курса рубля – это не проблема, но… Я вступал в последний год контракта с молодой командой, а мы говорили о долгосрочном проекте и вместе с тем о соглашении всего лишь на 12 месяцев. К тому же в контракте был пункт об отступных», – сказал Николич.
«Арсенал» показал выездную форму на сезон – сине-черную с отсылкой к «Королевскому Арсеналу»
Орлов о Жерсоне: «Очень сильное приобретение для «Зенита». Пас – кровеносный сосуд игры, и он им прекрасно владеет. С ним клубу не нужен второй опорник»
Николич об уходе из ЦСКА: «Я вступал в последний год контракта с молодой командой, а мы говорили о долгосрочном проекте и вместе с тем о соглашении всего лишь на 12 месяцев»
«Арсенал» показал выездную форму на сезон – сине-черную с отсылкой к «Королевскому Арсеналу»
Орлов о Жерсоне: «Очень сильное приобретение для «Зенита». Пас – кровеносный сосуд игры, и он им прекрасно владеет. С ним клубу не нужен второй опорник»
Николич об уходе из ЦСКА: «Я вступал в последний год контракта с молодой командой, а мы говорили о долгосрочном проекте и вместе с тем о соглашении всего лишь на 12 месяцев»