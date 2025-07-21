В "Реал Сосьедад" рассказали о состоянии здоровья Захаряна

Состояние здоровья российского полузащитника испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна улучшается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее стало известно, что Захарян пропустит тур команды в Японии. Издание Mundo Deportivo сообщало, что он останется в Испании для восстановления после вируса.

"Арсен работает по индивидуальной программе. Его состояние здоровья улучшается", - сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

Захаряну 22 года. Футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы. За "Реал Сосьедад" россиянин выступает с августа 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.