Экс-футболист «Химок» порадовался исчезновению команды

Нападающий московского «Локомотива» Александр Руденко, который в прошлом сезоне выступал за «Химки», нашел плюс в исчезновении подмосковной команды, передает «Чемпионат».

«Новость об исчезновении «Химок» увидел в СМИ. Печально, что так получилось с клубом. Но, с другой стороны, рад, потому что у меня случился переход в «Локомотив», — сказал Руденко.

24 мая стало известно, что «Химки» не получили лицензию для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ). 28 мая Российский футбольный союз (РФС) отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место.

Изначально СМИ сообщали, что подмосковный клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.