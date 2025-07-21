Комличенко назвал цели "Локомотива" на сезон

Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко заявил о чемпионских амбициях своей команды в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

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"У нас сильная команда, мы будем бороться за чемпионство, думаю, что мы являемся одним из основных претендентов. "Локомотив" — это так команда, которая всегда борется за трофеи, по-другому и быть не может", — сказал Комличенко в интервью ТАСС.

В первом туре "Локомотив" обыграл на домашнем поле "Сочи" (3:0). Голы забили Александр Руденко, Дмитрий Воробьев и Зелимхан Бакаев. В следующем туре "железнодорожники" сыграют на выезде против действующего чемпиона "Краснодара". Игра пройдёт в субботу, 26 июля.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги "Локомотив" занял шестое место, набрав 53 очка. Комличенко присоединился к "железнодорожникам" этим летом. В прошлом сезоне он выступал за "Ростов", принял участие в 37 матчах, забил девять голов и отдал пять голевых передач.