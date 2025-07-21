«Арсенал» показал выездную форму на сезон

«Арсенал» представил выездную форму на предстоящий сезон.

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«Готовы к новым высотам.

Новая выездная форма сезона-2025/26 – это дань уважения тем чувствам, которые могут подарить только наши болельщики, той энергии, которая позволяет игрокам чувствовать себя на высоте.

Эта форма, вдохновленная нашими болельщиками и разработанная как для улицы, так и для стадиона, создана, чтобы двигаться, выделяться и владеть моментом.

В ней команда будет играть на поле во время предсезонного тура по Сингапуру и на выездных матчах сезона-2025/26.

Футболка вдохновлена знаменитой сторожевой башней «Королевского Арсенала» и украшена металлическим шрифтом, а культовые три полоски Adidas красного цвета на рукавах добавляют яркости и динамичности», – говорится на сайте «Арсенала».