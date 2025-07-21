Семин высказался о дебюте Жерсона

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин заявил, что полузащитник «Зенита» Жерсон продемонстрировал высокий уровень в матче первого тура МИР РПЛ против «Ростова».

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Матч в Санкт‑Петербурге закончился волевой победой «Зенита» со счетом 2:1. Бразилец вышел на поле после перерыва при счете 0:1, дебютировав в составе «сине‑бело‑голубых».

— Когда на поле вышел Жерсон, было видно, что это футболист высокого уровня. По первым касаниям мяча всё это видно. Поэтому это очень мощное приобретение «Зенита», — сказал Семин «Чемпионату».

Следующий матч «Зенит» проведет в гостях 27 июля против казанского «Рубина».