Стало известно, сколько «Зенит» был готов предложить за трансфер Клейтона

«Зенит» был готов предложить 10 млн. евро за трансфер Клейтона, но «Риу Аве» оно не устроило
По информации португальского издания Record, на которое ссылается bobsoccer.ru, «Зенит» был готов предложить 10 млн евро за 26-летнего нападающего «Риу Аве» бразильца Клейтона.
При этом, правда, руководство португальского клуба не получало конкретных предложений о возможном трансфере. Тем не менее, в начале трансферного окна «Риу Аве» отклонил два предложения на сумму около 10 млн. евро. Последним клубом, проявившим интерес к трансферу игрока, стал «Зенит». Но и он столкнулся с требованиями руководства «Риу Аве», который готов обсуждать переход бразильского нападающего только за предложение в размере около 15 млн. евро.
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