Стало известно, сколько «Зенит» был готов предложить за трансфер Клейтона

По информации португальского издания Record, на которое ссылается bobsoccer.ru, «Зенит» был готов предложить 10 млн евро за 26-летнего нападающего «Риу Аве» бразильца Клейтона.

© Спорт уик-энд

При этом, правда, руководство португальского клуба не получало конкретных предложений о возможном трансфере. Тем не менее, в начале трансферного окна «Риу Аве» отклонил два предложения на сумму около 10 млн. евро. Последним клубом, проявившим интерес к трансферу игрока, стал «Зенит». Но и он столкнулся с требованиями руководства «Риу Аве», который готов обсуждать переход бразильского нападающего только за предложение в размере около 15 млн. евро.