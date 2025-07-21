Тренер «Севильи» рассказал об интересе к Сперцяну

Тренер «Севильи» Луси Мартин рассказал об интересе испанской команды к нападающему «Краснодару» Эдуарду Сперцяну.

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«Этим летом у «Севильи» к Сперцяну не было никакого интереса. У вас много разговоров об этом было, но здесь о таком трансфере не говорили», — рассказал Мартин в интервью Metaratings.ru.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщало, что испанская «Севилья» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Эдуарду Сперцяну. По информации источника, клуб рассматривает вариант его приобретения в текущее летнее трансферное окно.

На данный момент нападающий «Краснодара» оценивается в 25 млн. евро футбольным порталом Transfermarkt.

Трудовое соглашение Сперцяна рассчитано до 30 июня 2026 года.