«Ахмат» объявил о переходе защитника из чемпионата Ирана
Пресс-служба «Ахмата» объявила о переходе центрального защитника Усмана Ндонга. Сенегальский футболист ранее играл в чемпионате Ирана.
«Усман Ндонг — игрок ФК «Ахмат». Очередным новичком команды в летнее трансферное окно стал легионер из Сенегала Усман Ндонг. Он перешёл в «Ахмат» из чемпионата Ирана. В тридцати матчах за команду «Гол Гохар Сирджан» отметился тремя забитыми голами. Усман Ндонг играет на позиции центрального защитника. Контракт с футболистом заключен на три года. Добро пожаловать в «Ахмат»!» — сказано в сообщении пресс-службы грозненского клуба, которое было опубликовано в телеграм-канале «Ахмата».