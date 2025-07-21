Черчесов рассказал, почему "Ахмат" проиграл "Рубину" в 1-м туре РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о прошедшем матче 1-го тура РПЛ, в котором встречались грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин» (0:2).

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«В первые пять-десять минут было видно, что «Рубин» - более сплочённая команда, лучше знают друг друга, давно играют по этой системе. После пропущенного гола «Ахмат» встрепенулся, начал нагнетать, были моменты, которые не реализовали. На второй тайм вышли с надеждой, чтобы продолжить, но необязательный гол этот запал сбил», - цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Вчера, 20 июля, «Ахмат» на своем поле проиграл «Рубину» со счетом 0:2 в первом туре РПЛ.

На 24-й минуте отличился Дардан Шабанхаджай, а на 51-й Велдин Ходжа.

В следующем туре грозненцы сыграют с ЦСКА в Москве, а клуб из Казани примет на домашнем поле «Зенит» из Санкт-Петербурга.