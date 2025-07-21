«Реал» следит за ситуацией Родри. Купить Бареллу, Энцо или Мак Аллистера будет труднее (As)
Контракт испанца с клубом АПЛ истекает в 2027 году и пока не был продлен. Отмечается, что развитие ситуации будет зависеть от того, какую спортивную форму 29-летний хавбек сможет продемонстрировать после травмы. «Реал» предполагает, что, если игрок не продлит соглашение до следующего лета и захочет покинуть «Сити», клуб будет вынужден продать его по разумной цене.
Вместе с тем у «сливочных» есть финансовые возможности для еще одного крупного приобретения этим летом. Особенно, если уйдет Родриго, чей трансфер может принести команде около 80-100 млн евро.
Помимо Родри, рассматриваются еще несколько полузащитников. Среди них: Николо Барелла («Интер»), Энцо Фернандес («Челси») и Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»). Однако у всех этих игроков долгосрочные контракты, и они играют ключевую роль в своих командах. Поэтому, считается, что подписать их будет труднее.
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