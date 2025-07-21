«Бенфика» предложила 25 млн евро за 50% прав на Феликса

«Бенфика» предложила «Челси» 25 млн евро за 50% прав на Жоау Феликса.

Об этом сообщает A Bola.

Отмечается, что предложение «Бенфики» по Феликсу является самым выгодным на данный момент, интерес к полузащитнику также проявляют «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». Главный тренер «Челси» не рассчитывает на португальца.

Сделку планируется закрыть до конца месяца, чтобы Феликс смог сыграть за «Бенфику» в матче за Суперкубок Португалии против «Спортинга» 31 июля. По данным журналиста Николо Скиры, у футболиста уже есть принципиальное соглашение с португальским клубом.

Во второй половине прошлого сезона Феликс выступал на правах аренды за «Милан». Со статистикой 25-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.