«Бенфика» предложила 25 млн евро за 50% прав на Феликса. С хавбеком «Челси» достигли принципиального соглашения
«Бенфика» предложила «Челси» 25 млн евро за 50% прав на Жоау Феликса.
Об этом сообщает A Bola.
Отмечается, что предложение «Бенфики» по Феликсу является самым выгодным на данный момент, интерес к полузащитнику также проявляют «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». Главный тренер «Челси» не рассчитывает на португальца.
Сделку планируется закрыть до конца месяца, чтобы Феликс смог сыграть за «Бенфику» в матче за Суперкубок Португалии против «Спортинга» 31 июля. По данным журналиста Николо Скиры, у футболиста уже есть принципиальное соглашение с португальским клубом.
Во второй половине прошлого сезона Феликс выступал на правах аренды за «Милан». Со статистикой 25-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
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