Файзуллаев стал игроком «Истанбул Башакшехир»

Узбекский полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев перешел в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир», об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Сумма компенсации за футболиста составит 7,50 млн. евро.

Ранее стало известно о том, что 21-летний полузащитник не полетел с ЦСКА на гостевой матч 1-го тура против «Оренбурга». Игра пройдет 21-го июля в 17:30 по мск.

В минувшем сезоне Аббосбек Файзуллаев провел 38 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач. Он играет за «армейский» клуб с 4-го августа 2023-го года.

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста сборной Узбекистана в 8 млн. евро.

В сезоне 2024-2025 Файзуллаев в составе ЦСКА выиграл Кубок России. Кроме того, он стал обладателем Суперкубка страны 2025-2026.