«Реал» продаст Рамона в «Комо» за 2,5 млн евро, бонусы и 50% от суммы перепродажи. У «Мадрида» будет право на обратный выкуп защитника в течение трех лет
Воспитанник «Реала» Хакобо Рамон перейдет в «Комо».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что итальянский клуб договорился о переходе 20-летнего защитника за 2,5 млн евро и бонусы в зависимости от выступлений игрока за команду тренера Франсеска Фабрегаса.
«Реал» получит право на 50% суммы от следующей продажи Рамона, а также право на обратный выкуп в течение 3 лет.
В сезоне-2024/25 Хакобо провел 5 матчей во всех турнирах за основную команду «Реала», забив 1 гол. Его подробную статистику можно найти здесь.
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