Стало известно, почему Медина не может найти новый клуб

Хесус Медина может остаться в «Спартаке».

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По данным Metaratings.ru, представители 28-летнего игрока не могут найти новый клуб из-за высоких запросов игрока по зарплате.

Утверждается, что оклад Медины в «Спартаке» составляет 1,6 млн евро. Такую сумму не могут предложить клубы, заинтересованные в парагвайце.

При этом «Спартак» не планирует инициировать разрыв контракта с полузащитником.

Медина выступает за красно-белых с июля 2023 года после перехода из ЦСКА. На счету футболиста 8 голов и 7 результативных передач в 58 матчах.