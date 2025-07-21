Газзаев раскритиковал идею о потолке зарплат в футболе

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о предложении члена совета директоров московского «Динамо» Сергея Степашина ввести потолок зарплат в российском футболе.

«Я не думаю, что это поспособствует развитию футбола. Перед началом каждого сезона, в силу своих возможностей, клубы определяют цели и свою платежную систему. Всегда так было. У каждой команды есть свои традиции и задачи в национальном первенстве, которые дают возможность реализовать свой потенциал. В каждом национальном чемпионате есть клубы, которые заведомо имеют преимущество в финансах и достижении задач», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Ранее Сергей Степашин заявил, что считает зарплаты российский игроков в национальном чемпионате завышенными.

Напомним, что в минувшем сезоне-2024/25 чемпионат России выиграл «Краснодар», на второй строчке финишировал «Зенит», а на третьей позиции ЦСКА.

Новый сезон РПЛ начался 18 июля. В стартовом матче московское «Динамо» на домашнем поле сыграло вничью с «Балтикой» из Калининграда - 1:1. Счет на 12-й минуте открыл форвард гостей Брайан Хиль, а на 48-й минуте защитник Хуан Касерес сравнял результат.